Elezioni comunali a Cogliate, Andrea Basilico è il nuovo sindaco

Andrea Basilico è il nuovo sindaco di Cogliate. Fuochi d'artificio e festeggiamenti in corso nel comune brianzolo dove il candidato sindaco del centrodestra con il 56,52% dei voti ha staccato i due sfidanti Ivan Basilico (Viviamo Cogliate) e Vincenzo Di Paolo (Uniti per Cogliate).

Lo spoglio elettorale è iniziato alle 23, quando si sono chiuse le porte dei seggi. Domenica 10 giugno i cittadini di Cogliate sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

I risultati

Con 2.187 voti (56,52%) Andrea Basilico è stato eletto sindaco nel comune di Cogliate. 1.351 sono invece i voti che ha ottenuto Vincenzo Di Paolo (34,91%) mentre Ivan Basilico (Viviamo Cogliate) si è fermato a 331 preferenze (8,55%).

Affluenza

Affluenza in calo a Cogliate dove ha votato poco più della metà degli aventi diritto per una affluenza torale pari al 56,86%, in calo rispetto al dato della precedente tornata elettorale. Alle 12 si era presentato ai seggi il 18,71% degli aventi diritto, mentre alle 19 il dato aveva raggiunto il 43,38%.

I candidati

La sfida a Cogliate era tra tre candidati sindaco: Andrea Basilico, giovane candidato di centrodestra che corre con la lista "Andrea Basilico Sindaco" che riunisce Lega, Forza Italia e la lista civica Per Sandalmazi, Ivan Basilico, candidato sindaco per la lista civica "Viviamo Cogliate" e Vincenzo Di Paolo candidato sindaco della lista "Uniti per Cogliate"

