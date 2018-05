Elezioni comunali a Brugherio, i candidati della lista Assi Sindaco

Domenica 10 giugno a Brugherio si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i quattro candidati in corsa c'è anche Roberto Assi, attuale consigliere comunale e capogruppo per Brugherio Popolare Europea, candidato sostenuto dal Polo civico che unisce Brugherio Popolare europea, Uno sguardo Oltre e Progetto Brugherio.

Ecco i nomi dei candidati della lista Assi Sindaco che sostiene la candidatura di Roberto Assi.

I candidati

Benzi Mariele

Nava Carlo

Annese Andrea

Bianchini Carmine

Bonalumi Alessandro

Cacciapuoti Stefano

Calabretta Giuseppe

Campari Francesco

Cavenaghi Andrea

Cericola Maria Ilenia

Errico Daniela

Giovanardi Stefano

Ianzito Barbara

Landillo Piero

Marrocco Martina

Mellone Antonio

Montesano Salvatore

Pagano Francesco

Piazza Stefania

Pirola Massimo

Polli Christian Alberto

Signorini Laura

Speroni Maria Cristina

Tamburrano Pietro