Elezioni comunali a Seregno, i candidati della lista Cambia Seregno

Domenica 10 giugno a Seregno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i sei candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Alberto Rossi, 33 anni, analista CeSIF (Centro Studi per l'Impresa), Fondazione Italia Cina, e Presidente Il Caffè Geopolitico.

Rossi, sposato e papà di una bimba, è il più giovane dei candidati sostenuto dalla coalizione formata dal Partito Democratico e dalle liste civiche Scelgo Seregno e Cambia Seregno.

Ecco i candidati al consiglio comunale della lista Cambia Seregno.

I candidati

Gianantonio Chinellato

Valentino Ballabio

Luigia Bernasconi

Laura Borgonovo

Marco Brambilla

Daniela Cervilli

Elena Citterio

Angelo Dal Ben

Natale Dell’Orto

Amina Gueye

Luigi Lazzarini

Marilena Marta

Luca Raffaele Montecampi

Shahid Nazir

Federica Perelli

Carlo Pontiggia

Alberto Rivolta

Claudio Vergani

Gianpaolo Zanin