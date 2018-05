Elezioni a Seregno, i candidati della lista di Fratelli d'Italia

Domenica 10 giugno a Seregno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i sei candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Ilaria Cerqua, 43 anni, avvocato, ex assessore nella giunta Mazza, candidata sostenuta dalla coalizione di centrodestra.

A sostegno della candidatura di Ilaria Cerqua a sindaco di Seregno ci sono le liste di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.

Ecco i candidati al consiglio comunale della lista di Fratelli d'Italia.

I candidati

Samantha Baldo

Andrea Zardoni

Beatrice Perrucci

Cristian Travascia

Claudio Busnelli

Davide Diamante

Annalisa Formenti

Michele Iannotti

Marcello Mitrano

Rosaria Puleri

Daniele Longoni

Francesco Vianello

Massimo Viganò

Roberto Villa

Federica Carlomagno

Giuseppina Militello

Rosa Bianca Motti

Felicia Grazia Scaffidi

Lorenza Carolina Rebosio

Silvia Zonta

Luca Crippa

Lorenzo Valcepina

Sandra Lorenzi

Gian Carlo Romanato