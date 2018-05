Elezioni comunali a Nova Milanese, i nomi dei candidati della lista "Io lavoro per Nova"

Domenica 10 giugno anche a Nova Milanese si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i quattro candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Fabrizio Pagani, candidato della coalizione di centrosinistra con il Pd e alcune liste civiche.

Fabrizio Pagani, cinquantasei anni, assessore uscente e commercialista è sostenuto dalle liste del Partito Democratico, Vivere Nova, Io lavoro per Nova e Unità a Sinistra per Nova.

Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale della lista Io lavoro per Nova.

I candidati

Leonardo Vitaliano Paletta

Cristina Maria Buraschi

Daniela Careddu

Rossana Cinquanta

Giovanni Corati

Giuseppe Debernardis

Davide Fava

Annalisa Fusi

Pietro Lavizzari

Gabriele Maisano

Rita Pagani

Lorena Rota

Andrea Umberto Santamaria

Franco Stefanini

Roberta Tagliavini

Paolo Vismara