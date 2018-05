Elezioni a Brugherio, la lista della Lega sostiene Massimiliano Balconi

Domenica 10 giugno a Brugherio si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i quattro candidati in corsa c'è anche Massimiliano Balconi, attuale consigliere comunale e capogruppo della lista civica Per Brugherio, candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra con le liste della Lega, Forza Italia, Fratelli d'italia e la lista civica Per Brugherio.

Ecco i nomi dei candidati della lista della Lega che sostiene la candidatura di Massimiliano Balconi.

I candidati

Stefano Manzoni

Daniela Ronchi

Massimiliano Tagliani

Annalisa Varisco

Angelo Bosisio

Miriam Rosa Ciarlelli

Mario Nava

Francesca Pietropaolo

Marco Mineo

Luigia Antonia Pirola

Andrea Giovanni Pastori

Stefania Corbetta

Mauro Peraboni

Patrizia Ornaghi

Fabio Pelos

Annamaria Campari

Silvano Fontana

Adolfo Gatti

Fabio Alinovi

Davide Buzzi

Paolo Brigatti

Alessio Salinetti

Stefano Parizzi

Pietro Beretta