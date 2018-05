Elezioni a Nova Milanese, i candidati della lista "Noi con Andrea Romano Sindaco"

Domenica 10 giugno anche a Nova Milanese si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i quattro candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Andrea Romano, professore di cinquantotto anni candidato della lista Noi con Andrea Romano.

I candidati al consiglio comunale della lista Noi con Andrea Romano.

I candidati

Avtandilova Anetta

Bonomi Luisa

Cezza Monica

Chinnici Francesca

Formigoni Maria Rita

Scarano Daniela

Bosisio Paolo

Capestrani Daniele

Gioffrè Carmelo

Marelli Nicholas

Messercola Luca

Mugavero Marco

Recupero Michele

Romano Alessio Lorenzo

Sala Paolo Giorgio

Todaro Leonardo