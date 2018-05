Elezioni comunali a Seregno, i candidati della lista "Noi per Seregno"

Domenica 10 giugno a Seregno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i sei candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Tiziano Mariani Mariani, ex consigliere comunale sostenuto dalla lista "Noi per Seregno".

Ecco i candidati al consiglio comunale della lista Noi per Seregno.

I candidati

Canzi Sergio

Rossi Mariagrazia

Bello Adriana

Bonfanti Roberta Brunella

Carion Marisa

Cartia Maria Giuseppa

Catanese Paola

Longhi Veronica

Maccaro Maria

Monti Elisabetta

Riva Fabiana

Rossi Mariacristina

Bernardo Massimo

Canzi Mario

Cosentino Carmine

Denova Luca

Fanelli Daniele

Fappiani Gianni

Galimberti Gabriele

Guardavascio Adriano

Maiorca Marco