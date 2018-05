Elezioni a Seregno, i candidati della lista Per un'altra Seregno a Sinistra

Domenica 10 giugno a Seregno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i sei candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Simone Crinò, trentasei anni, insegnante, candidato sostenuto dalla lista Per un'altra Seregno a Sinistra.

Ecco i candidati al consiglio comunale della lista Per un'altra Seregno a Sinistra.

I candidati

Bagnoli Rita

Brenna Ambrogio

Caioli Anna

Cerri Romeo

Ferrari Stefano Massimo

Guerini Elisa Angela

Mandarano Francesco Giuseppe

Messina Francesco

Migliaccio Anna

Minotti Giordano

Minotti Giuseppina

Penati Marco

Picone Laura

Pizzuto Rosaria

Raimondo Dario

Raimondo Marta

Sala Flavio

Sironi Paolo Giuseppe

Tabacco Riccardo

Tamburrino Antonello Donato

Toppi Emiliano Vincenzo

Valtorta Mirko

Vettori Andrea

Villa Elena