Elezioni a Seregno, i candidati della lista Scelgo Seregno

Domenica 10 giugno a Seregno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i sei candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Alberto Rossi, 33 anni, analista CeSIF (Centro Studi per l'Impresa), Fondazione Italia Cina, e Presidente Il Caffè Geopolitico.

Rossi, sposato e papà di una bimba, è il più giovane dei candidati sostenuto dalla coalizione formata dal Partito Democratico e dalle liste civiche Scelgo Seregno e Cambia Seregno.

Ecco i candidati al consiglio comunale della lista Scelgo Seregno.

I candidati

Agostino Silva

Stefano Dosio

Samuele Tagliabue

Davide Allevi

Nicholas Ballabio

Stefano Ballabio

Elena Bignamini

Barbara Bonaita

Antonella Brancati

Alessio Caccavale

Maneula Adele Olga Colombo

Stefano Lo Jacono

Chiara Mandaradoni

Ivana Mariani

Angela Mauri

Stefano Palmieri

Veronica Sala

Bruno Saverio Giuseppe Sforna

Francesco Tagliabue