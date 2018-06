Elezioni comunali a Macherio: aggiornamenti e risultati

A Macherio domenica 10 giugno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La chiusura dei seggi è prevista per le 23, a urne chiuse inieranno le operazioni di scrutinio.

I cittadini sono chiamati ad accordare la propria preferenza a uno dei tre candidati sindaco: Federico Ferrario, venticinque anni, il più giovane in corsa, candidato della lista di centrodestra "Con Ferrario per il Cabiamento", Silvano Resnati, candidato sindaco della lista "Cittadini per Macherio" nata dalla spaccatura interna al centrodestra e il primo cittadino uscente Mariarosa Redaelli con la lista "Progetto Macherio Bareggia".

Qui, non appena terminate le operazioni di scrutinio, saranno pubblicati i risultati delle elezioni amministrative 2018 a Macherio.