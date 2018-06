Elezioni comunali a Macherio: Mariarosa Redaelli riconfermata sindaco

Mariarosa Redaelli per la terza volta è stata eletta sindaco di Macherio. Il primo cittadino uscente infatti si è riconfermata vincitrice anche nella tornata elettorale di domenica 10 giugno 2018, staccando i due candidati Federico Ferrario e Silvano Resnati.Domenica 10 giugno i cittadini anche a Macherio i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

I risultati

Mariarosa Redaelli (Progetto Macherio Bareggia) è stata eletta sindaco con 1419 voti e il 48,98% delle preferenze. A seguire con 1.157 voti il candidato del centrodestra Federico Ferrario (39,93%) e infine Silvano Resnati, candidato della lista civica "Cittadini per Macherio" che ha incassato 321 voti pari all'11,08%

Affluenza

Affluenza in netto calo: non si è presentato alle urne nemmeno la metà degli aventi diritto per una affluenza totale pari al 49,58%. Alle 12 si era presentato ai seggi il 15,28% degli aventi diritto, mentre alle 19 il dato aveva raggiunto il 38,54%.

I candidati

I cittadini sono stati chiamati ad accordare la propria preferenza a uno dei tre candidati sindaco: Federico Ferrario, venticinque anni, il più giovane in corsa, candidato della lista di centrodestra "Con Ferrario per il Cabiamento", Silvano Resnati, candidato sindaco della lista "Cittadini per Macherio" nata dalla spaccatura interna al centrodestra e il primo cittadino uscente Mariarosa Redaelli con la lista "Progetto Macherio Bareggia".