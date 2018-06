Elezioni comunali a Nova Milanese: aggiornamenti e risultati

A Nova Milanese domenica 10 giugno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La chiusura dei seggi è prevista per le 23, a urne chiuse inieranno le operazioni di scrutinio. Nel caso in cui nessun candidato sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti, il 50% + 1, si tornerà a votare per il turno di ballottaggio, in cui sarà eletto il candidato che avrà preso più voti. Il secondo turno di voto è fissato al 24 giugno 2018.

I cittadini sono chiamati ad accordare la propria preferenza a uno dei quattro candidati sindaco: Massimo Cattaneo, Fabrizio Pagani, Eugenio Pizzagallo e Andrea Romano.

Massimo Cattaneo, imprenditore nel settore del commercio e consigliere comunale uscente. Cinquantasette anni, Cattaneo è sostenuto da due liste civiche: Per Nova Con Cretamente e Nova che Cambia. Il candidato del centrosinistra invece è Fabrizio Pagani: cinquantasei anni, assessore uscente e commercialista. E' sostenuto dalle liste del Partito Democratico, Vivere Nova, Io lavoro per Nova e Unità a Sinistra per Nova.

Il candidato del centrodestra invece è Eugenio Pizzigallo, maresciallo dei carabinieri in congedo. A sostenere la candidatura di Pizzagallo ci sono le liste di Forza Italia, Lega, Di più per Nova, Nova Ideale. Andrea Romano, professore di cinquantotto anni, invece è il candidato della lista Noi con Andrea Romano.

Qui, non appena terminate le operazioni di scrutinio, saranno pubblicati i risultati delle elezioni amministrative 2018 a Nova Milanese.