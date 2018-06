Elezioni comunali a Brugherio: Marco Troiano è stato eletto sindaco

Domenica 24 giugno anche Brugherio è tornata alle urne per il ballottaggio. Al termine degli scrutini il primo cittadino uscente, candidato del centrosinistra, Antonio Marco Troiano Pagani è stato eletto sindaco con il 63,14% delle preferenze(7.580 voti); sconfitto il candidato del centrodestra Massimiliano Balconi che ha totalizzato il 36,86% delle preferenze (4.425 voti).

Chi è il nuovo sindaco

Già eletto sindaco di Brugherio nel 2013, Marco Troiano torna a guidare la città per altri cinque anni. Candidato della coalizione di centrosinistra sostenuto da Partito Democratico, Brugherio è Tua, Sinistra per Brugherio e Brugherio in comune, Marco Troiano ha vinto al ballottaggio contro lo sfidante di centrodestra Massimiliano Balconi. Già consigliere comunale nel 2004 e assessore all'Istruzione e ai Giovani tra il 2007 e il 2009, dal 2013 è il sindaco di Brugherio. Mandato che i brugheresi hanno deciso di rinnovare per altri cinque anni.

I risultati del primo turno

Al primo turno Troiano, sostenuto dalle liste del Partito Democratico, Brugherio è Tua, Sinistra per Brugherio e Brugherio in comune, si era fermato al 49,12% delle preferenze con 7.368 voti mentre Massimiliano Balconi, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Per Brugherio, non era andato oltre il 29,47% con 4.421 preferenze.