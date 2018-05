Elezioni a Seregno, i candidati della lista Ripartiamo Insieme

Domenica 10 giugno a Seregno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i sei candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Carlo Mariani, chirurgo Ortopedico all'ospedale San Gerardo di Monza, sposato e padre di quattro figli.

Ecco i candidati al consiglio comunale della lista Ripartiamo Insieme.

I candidati

Pietro Amati

Luca Colombo

Massimiliano Riva

Davide Vismara

Natale Lojacono

Marco Alberio

Umberto Borgonovo

Marria Luisa Camisacca

Marilina Cattaneo

Silvia Dell'Oro

Riccardo Dell'Orto

Rino Drogo

Giuseppe Garavello

Cesare Gavazzi

Roberto Marini

Roberta Pia Moltrasio

Alessandro Orioli

Roberto Pellegatta

Luigi Pelletti

Maria Silvia Ravelli

Natalia Rivolta

Luisa Sorrentino

Gabriele Trabattoni

Nicole Ventura