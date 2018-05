Elezioni comunali a Seregno, chi sono i sei candidati sindaco

Domenica 10 giugno a Seregno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. In corsa per vestire la fascia tricolore ci sono sei candidati, una donna, ex assessore, e cinque uomini.

Ilaria Cerqua, avvocato, è la candidata del centrodestra sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Simone Crinò, docente trentaseienne, è il candidato della lista Per un'altra Seregno a Sinistra. Francesco Formenti, 71 anni, è sostenuto dalla lista Lombardia Indipendente mentre Carlo Mariani, ortopedico di sessantatrè anni è il candidato della lista Ripartiamo Insieme.

In corsa anche Tiziano Mariani, ex consigliere comunale, con Noi Per Seregno e Alberto Rossi, il più giovane tra i candidati, 33 anni, sostenuto dalla coalizione di due liste civiche e Partito Democratico.

I candidati e le liste

Ilaria Cerqua

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Lega

Simone Crinò

Per un'altra Seregno

Francesco Formenti

Lombardia Indipendente

Carlo Mariani

Ripartiamo Insieme

Tiziano Mariani

Noi Per Seregno

Alberto Rossi

Partito Democratico

Scelgo Seregno

Cambia Seregno