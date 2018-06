Elezioni comunali a Seregno: aggiornamenti e risultati

A Seregno domenica 10 giugno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La chiusura dei seggi è prevista per le 23, a urne chiuse inieranno le operazioni di scrutinio. Nel caso in cui nessun candidato sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti, il 50% + 1, si tornerà a votare per il turno di ballottaggio, in cui sarà eletto il candidato che avrà preso più voti. Il secondo turno di voto è fissato al 24 giugno 2018.

I cittadini sono chiamati ad accordare la propria preferenza a uno dei sei candidati sindaco: Ilaria Cerqua, avvocato, è la candidata del centrodestra sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Simone Crinò, docente trentaseienne, è il candidato della lista Per un'altra Seregno a Sinistra. Francesco Formenti, 71 anni, è sostenuto dalla lista Lombardia Indipendente mentre Carlo Mariani, ortopedico di sessantatrè anni è il candidato della lista Ripartiamo Insieme.

In corsa anche Tiziano Mariani, ex consigliere comunale, con Noi Per Seregno e Alberto Rossi, il più giovane tra i candidati, 33 anni, sostenuto dalla coalizione composta dalle liste Scelgo Seregno, Cambia Seregno e Partito Democratico.

Qui non appena terminate le operazioni di scrutinio saranno pubblicati i risultati delle elezioni amministrative 2018 a Seregno.