Elezioni a Seregno, i candidati della lista di Forza Italia

Domenica 10 giugno a Seregno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i sei candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Ilaria Cerqua, 43 anni, avvocato, ex assessore nella giunta Mazza, candidata sostenuta dalla coalizione di centrodestra.

A sostegno della candidatura di Ilaria Cerqua a sindaco di Seregno ci sono le liste di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.

Ecco i candidati al consiglio comunale della lista di Forza Italia.

I candidati

Azzarello Giuseppe detto Azza

Novara Chiara Marica

Armenio Vittorio Giuseppe

Blasi Orietta

Brenna Alex

Cavallaro Riccardo

Cavallaro Valentina

Conti Mauro

Dell'Orto Massimo

Dolce Ennio

Fiata Fabio

Grandi Giacomo Maria

Longoni Franca

Pozzoli Elisa

Redaelli Fabrizio

Sanvito Marco

Somaschini Elena

Sterza Cristina

Trabattoni Mariangela

Trezzi Isabella Elena

Veggian Cristina

Viganò Giovanni Ambrogio detto Jhonny

Villa Marialuce

Vitello Andrew Rosario Mattia