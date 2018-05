Elezioni a Seregno, i candidati della lista della Lega

Domenica 10 giugno a Seregno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i sei candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Ilaria Cerqua, 43 anni, avvocato, ex assessore nella giunta Mazza, candidata sostenuta dalla coalizione di centrodestra.

A sostegno della candidatura di Ilaria Cerqua a sindaco di Seregno ci sono le liste di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.

Ecco i candidati al consiglio comunale della lista della Lega.

I candidati

Trezzi Edoardo

Casiraghi Stefano Aristide

Cadorin Maria Gabriella

Guandalini Marco

Sambruni Flavio

Zaniboni Alice

Fari Arnoldo

Dell'Orto Enrico

Boffi Valeria

Ruggeri Luca

Angeli Marco

Tessera Elsa Melissa

Gabrielli Manuel

Colosetti Valentina

Missaglia Cristian

Bonacci Massimiliano

Viganò Elisabetta

Longoni Fabio

Cingolati Federico

Pivato Samanta

Silva Maura

Paleari Simone

Dossi ANtonio

Ronchi Daniela