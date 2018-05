Elezioni a Seregno, la lista del Partito Democratico

Domenica 10 giugno a Seregno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i sei candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Alberto Rossi, 33 anni, analista CeSIF (Centro Studi per l'Impresa), Fondazione Italia Cina, e Presidente Il Caffè Geopolitico.

Rossi, sposato e papà di una bimba, è il più giovane dei candidati sostenuto dalla coalizione formata dal Partito Democratico e dalle liste civiche Scelgo Seregno e Cambia Seregno.

Ecco i candidati al consiglio comunale della lista del Partito Democratico.

I candidati

Gianluigi (detto Gigi) Perego

Patrizia Bertocchi

Giuseppe Borgonovo

Gianfranco Buzzi

Laura Capelli

Miriam Casiraghi

Giulia Chinellato

Silvia Dugnani

Antonino Foti

Anna Lissoni

Luca Lissoni

Renato Minotti

Badara Ndiaye

Claudia Polpetta

Gabriella Rampon

Davide Ripamonti

Leonardo Sabia

Stefano Silva

Donato Stolfi

Aurelio Tagliabue

Paolo Tagliabue

Sandro Trabattoni

Matteo Venier

William Viganò