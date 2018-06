Elezioni comunali a Seregno: ballottaggio tra Ilaria Cerqua e Alberto Rossi

A Seregno sarà ballottaggio tra Ilaria Cerqua,ex assessore, candidata della coalizione di centrodestra e il candidato del centrosinistra Alberto Rossi. Nessuno dei sei candidati in lizza ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il 50% + 1 necessaria per essere eletto al primo turno. I cittadini torneranno quindi alle urne domenica 24 giugno 2018 per il secondo turno.

I risultati

Ilaria Cerqua ha ottenuto il 38,06% delle preferenze con 6.853 voti mentre Alberto Rossi, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra si è fermato al 35,46% con 6.386 voti. Saranno i due candidati a sfidarsi al ballottaggio. Il 12,06% dei voti invece è andato a Carlo Mariani (Ripartiamo Insieme), il 9,78% a Tiziano Mariano (Noi Per Seregno), Simone Crinò (Un'Altra Seregno a Sinistra) si è fermato al 2,54% seguito da Tiziano Formenti (Lombardia Indipendente) che ha incassato il 2,06% dei voti.

Affluenza

Affluenza in calo anche a Seregno dove ha votato poco più della metà degli aventi diritto per una affluenza totale pari al 50,47%, dato di poco inferiore rispetto al valore della precedente tornata elettorale. Alle 12 si era presentato ai seggi il 16,43% degli aventi diritto, mentre alle 19 il dato aveva raggiunto il 38,32%.

Fotografa la scheda elettorale: carabinieri al seggio

Nella mattinata i carabinieri sono intervenuti al seggio 11 presso l'istituto Aldo Moro dove un elettorale era stato notato mentre immortalava in una fotografia la scheda elettorale all'interno della cabina. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine è stato il presidente del seggio che ha allertato i carabinieri che hanno verbalizzato quanto accaduto. Il gesto, in virtù della tutela della riservatezza e della libertà di scelta, potrebbe costare caro all'autore che rischia ora una multa fino a mille euro.

I candidati

I cittadini sono chiamati ad accordare la propria preferenza a uno dei sei candidati sindaco: Ilaria Cerqua, avvocato, è la candidata del centrodestra sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Simone Crinò, docente trentaseienne, è il candidato della lista Per un'altra Seregno a Sinistra. Francesco Formenti, 71 anni, è sostenuto dalla lista Lombardia Indipendente mentre Carlo Mariani, ortopedico di sessantatrè anni è il candidato della lista Ripartiamo Insieme.

In corsa anche Tiziano Mariani, ex consigliere comunale, con Noi Per Seregno e Alberto Rossi, il più giovane tra i candidati, 33 anni, sostenuto dalla coalizione composta dalle liste Scelgo Seregno, Cambia Seregno e Partito Democratico.

Qui non appena terminate le operazioni di scrutinio saranno pubblicati i risultati delle elezioni amministrative 2018 a Seregno.