Elezioni comunali a Seveso: ballottaggio tra Luca Allievi e Paolo Butti

Ballottaggio a Seveso tra il candidato di centrodestra Luca Alievi e il sindaco uscente Paolo Butti, centrosinistra. Nessuno dei due candidati più votati infatti ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti necessaria per essere eletto al primo turno. Luca Allievi si è fermato al 46,15% mentre Butti non è andato oltre il 27,88%.

I risultati

Il candidato di centrodestra Luca Allievi con 4.264 voti ha ottenuto il 46,15% delle preferenze mentre il primo cittadino uscente Paolo Butti si è fermato al 27,88% con 2.576 voti. Distanti invece gli altri due candidati Galbiati Clmente (MuoviAmo Seveso) 16,46% e Antonio Cantore (Movimento Cinque Stelle) 9,49%.

Affluenza

Affluenza in calo anche a Seveso dove ha votato poco più della metà degli aventi diritto per una affluenza totale pari al 51%, in calo rispetto al dato della precedente tornata elettorale. Alle 12 si era presentato ai seggi il 14,78% degli aventi diritto, mentre alle 19 il dato aveva raggiunto il 38,28%.

I candidati

I cittadini sono stati chiamati ad accordare la propria preferenza a uno dei quattro candidati sindaco: il primo cittadino uscente Paolo Butti, candidato della coalizione di centrosinistra sostenuto dalle liste del Partito Democratico, Viva Città e dalla lista Impegno e Servizio, Luca Allievi per il centrodestra con Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, Clemente Galbiati sostenuto dalla lista civica MuoviAmo Seveso e già sindaco dal 1998 al 2008 e infine Antonio Cantore per il Movimento Cinque Stelle.

