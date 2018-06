Ballottaggio a Seveso, eletto sindaco Luca Allievi: ecco i consiglieri eletti

Domenica 24 giugno anche Seveso è tornata alle urne per il ballottaggio. Al termine degli scrutini il candidato del centrodestra Luca Luigi Allievi è stato eletto sindaco con il 60,22% delle preferenze (4.401 voti); sconfitto il primo cittadino uscente Paolo Butti che ha totalizzato il 39,78% delle preferenze (2.907 voti).

Chi è il nuovo sindaco

Già consigliere comunale di minoranza targato Lega Nord, Luca Allievi è stato il candidato del centrodestra alle elezioni amministrative a Seveso ed è stato eletto primo cittadino al ballottaggio contro il sindaco uscente - centrosinistra - Paolo Butti. Quarantatré anni, sposato con due figli, Allievi ha un impiego come responsabile del settore Organizzazione e Amministrazione in un gruppo bancario internazionale.

Chi sono i consiglieri eletti

Dieci sedie per la maggioranza, oltre a quella del sindaco, sei alla minoranza. Questa la composizione attuale del Consiglio comunale. Potrà subire cambiamenti qualora il nuovo sindaco dovesse scegliere qualcuna di queste persone nella sua squadra di Giunta: per accettare il ruolo di assessore è necessario in tal caso dimettersi dalla carica di consigliere comunale.



MAGGIORANZA

LEGA

Federica Allievi (128 voti)

Ingrid Pontiggia (125)

David Carlo Galli (123)

Loris Pinel (106)

Riccardo Benvenuto Sala (44)

Andrea Lunghi (37)

Maria Luigia Dal Ben (25)



FORZA ITALIA

Alfredo Pontiggia (218)

Alessandra Bernini (140)



FRATELLI D'ITALIA

Antonio Santarsiero (103)



MINORANZA

Paolo Butti (candidato sindaco)



PD

Anita Argiuolo (69)

Ersilia Teresa Cappelletti (68)



LISTA CIVICA MUOVIAMO SEVESO

Clemente Galbiati (candidato sindaco)

Michele Zuliani (146)



MOVIMENTO 5 STELLE

Antonio Cantore (candidato sindaco)

I risultati del primo turno

Al primo turno Luca Allievi, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, con 4.264 voti aveva ottenuto il 46,15% delle preferenze mentre il primo cittadino uscente Paolo Butti, candidato della coalizione di centrosinistra sostenuto dalle liste del Partito Democratico, Viva Città e dalla lista Impegno e Servizio, si era fermato al 27,88% con 2.576 voti.