Elezioni amministrative in Brianza, si vota in otto comuni: tutti i candidati e le liste

Elezioni comunali in otto comuni della Brianza domenica 10 giugno 2018. A Brugherio, Carate Brianza, Cogliate, Lazzate, Macherio, Nova Milanese, Seregno e Seveso si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

Orari per votare

I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 della giornata di domenica 10 giugno. Alla chiusura delle urne scatteranno le operazioni di scrutinio.

Voto e ballottaggio

Nel caso in cui non venga eletto il sindaco al primo turno, e quindi nessun candidato sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei voti, il 50% + 1, si tornerà a votare per il turno di ballottaggio, in cui sarà eletto il candidato che avrà preso più voti. Il secondo turno di voto è fissato al 24 giugno 2018.

Comuni al voto e candidati

Qui un elenco, comune per comune, dei candidati sindaco e delle liste (cliccando sul link è possibile visionare i nominativi di tutti i candidati consiglieri).

BRUGHERIO

A Brugherio i cittadini saranno chiamati a scegliere tra quattro candidati sindaco: si ripresenta il sindaco uscente Marco Troiano, sostenuto da una coalizione di centrosinistra che conta le liste del Partito Democratico, Brugherio è Tua, Sinistra per Brugherio e Brugherio in comune. A sfidarlo Massimiliano Balconi, candidato di centrodestra, sostenuto dalle liste di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Per Brugherio insieme a Roberto Assi (Assi Sindaco) e Christian Canzi, candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle.

CARATE BRIANZA

Anche a Carate Brianza i candidati in corsa per la fascia tricolore sono quattro: il primo cittadino uscente Francesco Paoletti, candidato della coalizione di centrosinistra sostenuto dalle liste InSieme, Partito Democratico e L'Altra Carate, Luca Veggian, candidato del centrodestra, sostenuto dalle liste di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Energie per l'Italia e la lista civica Siamo Carate. In corsa anche l'ex sindaco Marco Pipino, sostenuto da due liste, Pipino Sindaco e Giovani Caratesi e infine Giancarlo Grion per il Movimento Cinque Stelle.

COGLIATE

I candidati sindaco nel comune brianzolo sono tre: Andrea Basilico, giovane candidato di centrodestra che corre con la lista "Andrea Basilico Sindaco" che riunisce Lega, Forza Italia e la lista civica Per Sandalmazi, Ivan Basilico, candidato sindaco per la lista civica "Viviamo Cogliate" e Vincenzo Di Paolo candidato sindaco della lista "Uniti per Cogliate". Qui lo speciale con tutti i nomi dei candidati delle liste.

LAZZATE

A Lazzate i cittadini sono chiamati a votare tra due candidati sindaco: si sfideranno il primo cittadino uscente, in quota Lega, Loredana Pizzi, sessantenne, dipendente della segreteria federale della Lega a Milano, e Andrea Fenocchio, cinquantaquattro anni, imprenditore nel settore degli impianti tecnologici, già candidato consigliere nel 2013 per la lista LazzateIncomune, oggi candidato sindaco della neonata lista civica Lazzate in Movimento. Qui lo speciale con i nomi dei candidati delle liste.

MACHERIO

Sfida a tre anche a Macherio dove i candidati sindaco sono Federico Ferrario, venticinque anni, il più giovane in corsa, candidato della lista di centrodestra "Con Ferrario per il Cabiamento", Silvano Resnati, candidato sindaco della lista "Cittadini per Macherio" nata dalla spaccatura interna al centrodestra e il primo cittadino uscente Mariarosa Redaelli con la lista "Progetto Macherio Bareggia". Qui lo speciale con tutti i nomi dei candidati delle varie liste.

NOVA MILANESE

In corsa per la fascia tricolore ci sono quattro candidati: Massimo Cattaneo, Fabrizio Pagani, Eugenio Pizzagallo e Andrea Romano. Massimo Cattaneo, imprenditore nel settore del commercio e consigliere comunale uscente. Cinquantasette anni, Cattaneo è sostenuto da due liste civiche: Per Nova Con Cretamente e Nova che Cambia. Il candidato del centrosinistra invece è Fabrizio Pagani: cinquantasei anni, assessore uscente e commercialista. E' sostenuto dalle liste del Partito Democratico, Vivere Nova, Io lavoro per Nova e Unità a Sinistra per Nova. Il candidato del centrodestra invece è Eugenio Pizzigallo, maresciallo dei carabinieri in congedo. A sostenere la candidatura di Pizzagallo ci sono le liste di Forza Italia, Lega, Di più per Nova, Nova Ideale. Andrea Romano, professore di cinquantotto anni, invece è il candidato della lista Noi con Andrea Romano.

SEREGNO

In corsa per vestire la fascia tricolore ci sono sei candidati, una donna, ex assessore, e cinque uomini. Ilaria Cerqua, avvocato, è la candidata del centrodestra sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Simone Crinò, docente trentaseienne, è il candidato della lista Per un'altra Seregno a Sinistra. Francesco Formenti, 71 anni, è sostenuto dalla lista Lombardia Indipendente mentre Carlo Mariani, ortopedico di sessantatrè anni è il candidato della lista Ripartiamo Insieme. In corsa anche Tiziano Mariani, ex consigliere comunale, con Noi Per Seregno e Alberto Rossi, il più giovane tra i candidati, 33 anni, sostenuto dalla coalizione di due liste civiche, Scelgo Seregno e Cambia Seregno, e Partito Democratico.

SEVESO

Corsa a quattro a Seveso. I cittadini saranno chiamati a votare tra il primo cittadino uscente Paolo Butti, candidato della coalizione di centrosinistra sostenuto dalle liste del Partito Democratico, Viva Città e dalla lista Impegno e Servizio, Luca Allievi per il centrodestra con Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, Clemente Galbiati sostenuto dalla lista civica MuoviAmo Seveso e già sindaco dal 1998 al 2008 e infine Antonio Cantore per il Movimento Cinque Stelle.