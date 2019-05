Elezioni comunali 2019 a Ceriano Laghetto: liste e candidati a sindaco

Il 26 maggio 2019 si vota a Ceriano Laghetto per le elezioni comunali. Il Comune ha meno di 15 mila abitanti, per cui il sistema elettorale prevede un solo turno di votazione e ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista. Ceriano è stata finora considerata "roccaforte" della Lega e del primo cittadino uscente Dante Cattaneo, che nello stesso "election day" è candidato per la Lega al rinnovo del Parlamento Europeo.

Per la maggioranza uscente si candida l'attuale vice sindaco Roberto Crippa, esponente del Carroccio, con un simbolo che riunisce anche Forza Italia e una lista civica. Di seguito i candidati a sindaco e al consiglio comunale.

Alessandro Stefan

Orizzonte Comune



Giuliana Radice, Michele Campi, Elena Scolari, Massimiliano Occa, Thomas Nisi, Francesca Sulis, Alessandra Zanchetta, Davide Mella, Alessandro Grigoletto, Paola Fusi.

Roberto Crippa

Lega - Forza Italia - Lista Civica



Dante Cattaneo, Romana Campi, Claudio Brenna, Federica Borghi, Giuseppe Radaelli, Emanuela Gelmini, Bruno Bellini, Antonella Imperato, Filippo Maitan, Cristina Modesto, Paola Quarti, Ezio Vergani.