Elezioni comunali 2019 a Monza-Brianza e provincia: i Comuni al voto

Quello del 26 maggio 2019 sarà un election-day "monstre". Si voterà infatti, in tutta Italia, per le elezioni europee, per rinnovare l'europarlamento. Ma si voterà anche per le elezioni regionali in Piemonte. E infine, in circa la metà dei Comuni italiani per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale.

La percentuale di Comuni al voto in Lombardia sale addirittura al 66%: sono infatti coinvolti 995 Comuni su 1.507, di cui 961 sotto i 15 mila abitanti e appena 34 sopra i 15 mila abitanti. Tra questi, però, tre capoluoghi di provincia: Bergamo, Cremona e Pavia. In provincia di Monza e Brianza, invece, i Comuni al voto sono 31, di cui 5 sopra i 15 mila abitanti.

Elezioni comunali 2019, come si vota

Ricordiamo che la legge elettorale è differente a seconda che i Comuni siano inferiori o superiori ai 15 mila abitanti. Le principali diversità sono due. Sopra i 15 mila abitanti, i sindaci possono essere sostenuti da coalizioni di più liste ciascuna e, se nessun candidato sindaco supera il 50% dei voti più 1, i primi due vanno al ballottaggio due settimane più tardi.

Elezioni comunali 2019, dove si vota

Ed ecco i Comuni della provincia di Monza-Brianza in cui si andrà al voto il 26 maggio 2019.

Comuni sopra i 15 mila abitanti al voto il 26 maggio 2019

Besana in Brianza (uscente: Sergio Cazzaniga, centrosinistra)

Bovisio Masciago (uscente: Giovanni Soldà, centrosinistra)

Concorezzo (uscente: Riccardo Borgonuovo, Lega)

Giussano (uscente: Matteo Riva, centrosinistra)

Muggiò (uscente: Maria Fiorito, centrosinistra)

Comuni sotto i 15 mila abitanti al voto il 26 maggio 2019

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Briosco, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cornate d'Adda, Correzzana, Mezzago, Misinto, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sovico, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Villasanta.