Elezioni comunali 2019 a Muggiò: liste e candidati a sindaco

Il 26 maggio 2019 si vota anche a Muggiò per le elezioni comunali. La sindaca uscente Maria Fiorito, di centrosinistra, si ripresenta con quattro liste in appoggio. Per il centrodestra il candidato è Pietro Zanantoni: anche per lui quattro liste, tra cui una civica. Il Movimento 5 Stelle candida Cristian Iucolino.

Maria Fiorito

Partito Democratico

Carlo Fossati, Giancarlo Riva, Arianna Patelli, Marco Giuseppe Diegoli, Maria Giovanna Pipino, Francesco Lauria, Teresina Maria Vincenzi, Carmelo Sinopoli, Daniela Tobaldini

Democratici Civici

Michele Testa, Claudio Negri, Alessandra Vassilli, Carmela Forgione, Mario Casasanta, Maurizio Malavasi, Letizia Curti, Mara Ghidinelli, Angelo Pioltelli, Antonio Micelli, Ferdinando Perego, Mariangela Cortellazzi, Nicoletta Elli, Luca Scanzioli, Paolo Andolina, Davide Colombo

Muggiò Partecipata

Umberto Ruzzante, Luciano Di Santo, Maurizio Forcieri, Michele Morrone, Sandro Serboli, Marino Ramazzotti, Gaetano Brivio, Monica Perez, Silvia Galletti, Paola Arnaboldi, Silvana Tomiato.

Insieme per Muggiò

Elisabetta Radaelli, Moreno Merati, Patrizia Barzetti, Roberto Caimi, Eleonora Cambiaghi, Piermario Cossa, Maria Enrica De Martini, Lydia Maria Eichiner, Marco Ghidinelli, Paolo Mandelli, Franca Meregalli, Francesco Rendina, Ignazio Romanò, Dorina Rota, Giovanni Angelo Sala, Edoardo Mario Salvioni

Pietro Zanantoni

Forza Italia

Eros Mario Scupilliti, Francesco Vantellino, Nadio Bonfante, Antonio Caggia, Virginio Castellana, Manuel Cifone, Gianmarco Contini, Alessandro Galbiati, Alessio Giardini, Marika Mirandola, Francesca Moschetti, Nadia Peroni, Alessandro Platè, Roberta Rinaldi, Maria Stiratella, Luisa Bonomi

Lega

Fratelli d'Italia

Noi con Pietro Zanantoni

Cristian Iucolino

Movimento 5 Stelle

Massimo Bellomo, Claudio Cassella, Nerella Franchi, Bruno Rubessi, Simone Ferrieri, Eugenia Destro, Alessandro Capussela, Davide Zapponi, Pasquale Lombardo, Daniela Petrucci, Carmine Rinaldi, Debora Crivellari, Floriana Rocco,