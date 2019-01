Elezioni provinciali 2019: a Monza e Brianza si vota domenica 17 marzo

Verrà eletto il domenica 17 marzo il nuovo consiglio provinciale di Monza e la Brianza: nella giornata di martedì 22 gennaio il presidente Roberto Invernizi ha firmato il decreto per la convocazione dei comizi elettorali.

Non si tratta di un'elezione diretta: i 16 Consiglieri che compongono il Consiglio provinciale saranno votati dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei 55 Comuni della Brianza. Le ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio attualmente in carica si sono tenute nel gennaio 2017 e avevano partecipato 697 tra Sindaci e Consiglieri, pari all’80,85% degli aventi diritto.

Le liste dovranno essere presentate all’ufficio elettorale costituito presso la Segreteria generale della Provincia MB nelle date di domenica 24 e lunedì 25 febbraio.