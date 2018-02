Elezioni regionali 2018, la lista di Energie per la Lombardia

La lista Energie per la Lombardia si presenta alle elezioni regionali del 4 marzo 2018 in appoggio al centrodestra e al candidato presidente Attilio Fontana. EpL è la lista ispirata da Stefano Parisi, ex candidato sindaco di Milano, che si presenta come candidato presidente della Regione Lazio per lo schieramento di centrodestra.

EpL, a Monza-Brianza, candida come capolista l'ex candidato sindaco e attualmente consigliere comunale di Lissone Roberto Perego. In seconda posizione Anna Maria Martinetti, nota esponente centrista del capoluogo di provincia.

Roberto Perego

Anna Maria Martinetti

Massimo Roncalli

Maria Chiara Nardella

Riccardo Cazzaniga

Nunzia Raia

Alberto Pezzoni

Claudia Toso