Elezioni regionali 2018, i candidati di Forza Italia

Forza Italia ha presentato ufficialmente i propri candidati alle prossime elezioni politiche e regionali. Forza Italia corre per le elezioni regionali del 4 marzo 2018 candidandosi in appoggio ad Attilio Fontana candidato governatore per il centrodestra.

"Puntiamo a essere la prima forza politica in Brianza, ma anche e soprattutto un grande laboratorio di idee per il futuro della politica regionale e nazionale. Su questo territorio Forza Italia ha dimostrato in questi anni di saper fare squadra e di essere una squadra efficiente e vincente. Abbiamo lavorato sempre con grande sinergia ai vari livelli, territoriale, regionale e nazionale, e questa sinergia ci ha consentito il raggiungimento di risultati importanti come quello conseguito ad esempio sull'intero comparto Autodromo, Parco e Villa Reale. Oggi non presentiamo dei candidati in competizione tra loro, ma una squadra forte e unita, ulteriormente arricchita dalla presenza significativa di amministratori locali di grande merito ed esperienza" ha detto il Vice Presidente di Regione Lombardia, Coordinatore Provinciale di Forza Italia di Monza e Brianza e candidato capolista in Regione Lombardia Fabrizio Sala.

Ecco di seguito i nomi dei candidati per la circoscrizione di Monza e Brianza.

Fabrizio Sala

Andrea Bonacina

Laura Della Bosca

Marco Ferrari

Patrizia Lissoni

Sabrina Mosca

Federico Romani

Paola Romeo