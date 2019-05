Elezioni ad Agrate Brianza, sindaco Simone Sironi: ecco gli eletti in consiglio comunale

Simone Sironi è il nuovo sindaco del comune di Agrate Brianza.

Ad Agrate tra i tre candidati alla carica di sindaco ha vinto il candidato della lista di centrosinistra Insieme per Agrate Simone Sironi che ha ottenuto il 51,96% dei voti. Angelo Bosisio (centrodestra) si è fermato al 37,52% delle preferenze mentre Giuseppe Procopio (Movimento Cinque Stelle) ha ottenuto il 10,52% dei voti.

I consiglieri eletti

Insieme al sindaco Simone Sironi (Lista Civica Insieme per Agrate) in consiglio comunale entrano anche i due candidati sindaci Angelo Bosisio (Lista civica Agrate Con) e Giuseppe Procopio (Movimento Cinque Stelle).

Per la lista Insieme per Agrate sono stati eletti in consiglio comunale Cantù Elena, Valtolina Marco Natale, Frigerio Roberto, Spadafora Manuel, Amodio Giovanna, Mariani Maddalena, Brambilla Margherita, Meregalli Claudio, Collia Carmela, Galli Claudio, Strusani Riccardo.

Per la lista Agrate Con sono stati eletti in consiglio comunale Massimo Bosisio, Lamanna Roberta e Brambilla Germana Maria.