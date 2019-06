Elezioni comunali a Concorezzo, chi ha vinto il ballottaggio: i risultati

Alle 23 di domenica 9 giugno si sono chiusi i seggi per il ballottaggio a Concorezzo. A urne ufficialmente chiuse sono iniziate le operazioni di spoglio elettorale per eleggere il nuovo sindaco del comune brianzolo.

Per il ballottaggio a Concorezzo si sono sfidati alle urne i due candidati sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima tornata elettorale: Mauro Capitanio (Lega, Noi Per Concorezzo e Tutti Per Concorezzo) ha ottenuto il 47,73% dei voti (4.087 voti), Claudio Bossi (Partito Democratico e La Rondine) si è fermato al 32,13% con 2.751 voti.