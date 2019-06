Ballottaggio a Muggiò e a Concorezzo in Brianza: urne chiuse, iniziato lo spoglio

Chi ha vinto il ballottaggio a Muggiò? Chi è il nuovo sindaco di Concorezzo? Domenica 9 giugno nei due comuni brianzoli si è votato per il ballottaggio per scegliere chi sarà il nuovo primo cittadino tra i due candidati sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni dello scorso 26 maggio.

Qui, non appena disponibili saranno pubblicati i risultati con i nomi dei nuovi sindaci.

Urne chiuse: iniziato lo spoglio

Alle 23 i seggi hanno chiuso i battenti e, al termine delle operazioni di voto, è iniziato lo spoglio delle schede.

Ballottaggio a Concorezzo

Per il ballottaggio a Concorezzo si sono sfidati alle urne i due candidati sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima tornata elettorale: Mauro Capitanio (Lega, Noi Per Concorezzo e Tutti Per Concorezzo) ha ottenuto il 47,73% dei voti (4.087 voti), Claudio Bossi (Partito Democratico e La Rondine) si è fermato al 32,13% con 2.751 voti.

Ballottaggio a Muggiò

A Muggiò al ballottaggio sono andati l'attuale sindaco Maria Fiorito, sostenuta dal Partito Democratico, Democratici Civici e dalle liste Muggiò Partecipata e Insieme per Muggiò, che al primo turno aveva ottenuto il 41,35% dei voti (4.968 voti) e il candidato di centrodestra Pietro Zanantoni (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, lista Noi con Pietro Zanantoni) aveva raggiunto il 47, 32% delle preferenze pari a 5.686 voti.