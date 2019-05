Elezioni comunali a Bernareggio: chi ha vinto e consiglieri eletti

A Bernareggio urne chiuse alle 23 di domenica. Dopo la chiusura dei seggi, sono ufficialmente iniziate le operazioni di scrutinio. Le prime schede a essere scrutinate sono state quelle relative alle elezioni Europee (Qui i risultati).

Poi, nella giornata di lunedì 27 maggio, a partire dalle 14, inizierà lo spoglio per l'elezione del nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale.

Due i candidati a Bernareggio: Andrea Esposito (Bernareggio per tutti) ed Emanuela Baio (Vita Nuova per Bernareggio).

Qui, non appena disponibili, saranno pubblicati i risultati.