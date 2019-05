Elezioni comunali a Bernareggio: chi ha vinto e consiglieri eletti

Andrea Esposito è stato nuovamente eletto sindaco di Bernareggio.

Lo spoglio elettorale per le elezioni comunali è iniziato nella giornata di lunedì 27 maggio, a partire dalle 14.

Il primo cittadino uscente Andrea Esposito (Bernareggio per tutti) è stato rieletto sindaco con il 67,68% dei voti e ha battuto Emanuela Baio (Vita Nuova per Bernareggio) che si è fermata al 32,33%.

"Grazie grazie grazie. Grazie ai tantissimi cittadini che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno dato fiducia per altri 5 anni" è stato il commento a caldo sui social del neo-eletto sindaco Esposito.

Gli eletti

Per la lista "Bernareggio per tutti", sono stati eletti Andrea Esposito, Paola Brambilla, Crippa Stefano, Francesco Gerli, Jamila Abouri, Tommaso Limonta, Daniele Zangheri, Marco Destro, Angelina Marcella, Luigi Villa, Benedetta Bottoli, Gianluca Piazza.

Per la lista "Vita Nuova per Bernareggio" sono stati eletti e siederanno in consiglio comunale Emanuela Baio, Stefano Tornaghi, Maria Brambilla, Vincenzo Bannino e Marco Besana.