Elezioni amministrative a Brugherio, quattro candidati sindaco in corsa

Quattro candidati sindaco in corsa a Brugherio per le elezioni comunali di domenica 10 giugno. Anche nel comune brianzolo infatti i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino e i componenti del consiglio comunale.

Si ripresenta il sindaco uscente Marco Troiano, sostenuto da una coalizione di centrosinistra che conta le liste del Partito Democratico, Brugherio è Tua, Sinistra per Brugherio e Brugherio in comune. A sfidarlo Massimiliano Balconi, candidato di centrodestra, sostenuto dalle liste di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Per Brugherio insieme a Roberto Assi (Brugherio Popolare Europea, Uno Sguardo Oltre, Progetto Brugherio) e Christian Canzi, candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle.

Di seguito i candidati e le liste collegate.

Assi Roberto

Brugherio Popolare Europea

Uno Sguardo Oltre

Progetto Brugherio

Balconi Massimiliano

Lega

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Per Brugherio

Christian Canzi

Movimento Cinque Stelle

Marco Troiano

Partito Democratico

Brugherio è Tua

Sinistra per Brugherio

Brugherio in comune