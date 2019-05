Elezioni comunali a Besana Brianza: candidati e liste

Elezioni comunali a Besana Brianza domenica 26 maggio 2019. I cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Tre i candidati in lizza per la carica di sindaco e sette liste. Oltre al sindaco uscente, Gianni Cazzaniga, sostenuto dal Partito Democratico e dalle liste civiche "Besana4Future" e "BesanAttiva", il 26 maggio i cittadini dovranno scegliere tra Piero Angelo Alfieri sostenuto dalla lista "Una Città in Dialogo" e Emanuele Pozzoli (centrodestra).

Besana Brianza è un comune brianzolo che conta più di 15mila abitanti quindi il sistema elettorale prevede, nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il 50% dei voti più uno, il ballottaggio. In questo caso si tornerà a votare per il secondo turno domenica 9 giugno.

Nella stessa giornata in tutta Italia, e anche in Brianza, si voterà anche per le elezioni Europee per rinnovare l'europarlamento.

PIERO ANGELO ALFIERI

Alfieri Sindaco -Una città in Dialogo

Bassignani Carlo, Ballabio Giulia, Cazzaniga Diego, Cazzaniga Mario Luigi, Lattuada Luca, Lauritano Daniela, Redaelli Laura Barbara, Riva Maria Speranza, Stefanoni Simona, Vassena Massimo Donato, Carugati Davide, Ferrante Mirko, Torregiani Marco Pierluigi.

CAZZANIGA SERGIO GIOVANNI

Besana4Future

MAddaloni Stefano, Barlow Ellen Judy, Villa Emanuele, Pellicoro Giorgia, Cioni Geordie, Fiandaca Evelin, Casati Marco, Struga Emanuela, Galloppini Alberto Francesco, Sironi Francesca Cristina, Viganò Gianluigi, Giovenzana Alice, Pozzi Williams, Sironi Luigia, Impaziente Francesco, Cima Sander Beatrice

Partito Democratico

Villa Fabrizio, Cecchetti Anastasia, Leorin Claudio, Tettamanzi Maria Giovanna Giuseppina, Riva Davide, Manzoni Monica, Riva Ivano, Targhetti MAnuela, Cattaneo Andrea, Sanvito Francesca, Delmiglio Pietro, Sala Marina, Margutti Pietro, Mauri Maddalena, Ferrari Ettore Cristiano, Casu Giovanni Battista

BesanAttiva

Lancellotti Roberto Osvaldo, Airoldi Andrea, Bezzi Rosanna, Cattaneo Ambrogina, Cavaleri Maria Antonietta, Cioni Gianmarco, Ghezzi Gianluca, Isella Mario Dino, Morellini Mariangela, Mottadelli Francesca, Nuti Elisa, Sangalli Giuseppina, Torriani Sergio, Villa Giuliano Eugenio, Viscomi Antonio, Vismara Carlo

POZZOLI EMANUELE

Pozzoli Sindaco

Riva Alcide, Arcolin Dario, Beretta Gaia, Cacciatori Alessandro, Casati Cristian Clemente, Cazzaniga Marco Giuseppe, Conti Flavia, Comi Laura, Fusco Barbara, Merazzi Gianluca, Merlin Matteo, Paderi Paola, Terruzzi Roberta, Tolotta Massimiliano, Torregiani Paolo Walter

Lega

Romanò Flaviano, Barlaam Emanuele, Bruscagni Davide, Carena Roberta, Cereda Davide, Corbetta Alessandro, Duca Giovanni, Galimberti Enrica, Gallenda Ermo, Meroni Delizia, Perego Romana, Riva Paolo Patrizia, Sala Giuseppe, Sala Marco Giuliano, Torregiani Maria, Viviani Luca

Noi Centrodestra Besana

Gatti Vittorio, Adone Vito, Bordiga Alberto Ottorino, Casuraghi Luciana, Crippa Diego, Crippa Sofia Paola, Frisina Gregorio, Lissoni Angela, Marlini Mara, Redaelli Giovanni, Rigamonti Enrico Maria, Rigamonti Maria Giulia