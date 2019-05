Elezioni comunali ad Albiate, Barlassina e Correzzana: chi ha vinto

I risultati delle elezioni comunali in Brianza sono attesi a partire dal pomeriggio di lunedì. Dopo la chiusura dei seggi, alle 23 di domenica 26 maggio, sono ufficialmente iniziate le operazioni di spoglio. Le prime schede a essere scrutinate sono state quelle relative alle elezioni Europee (Qui i risultati).

Poi, nella giornata di lunedì 27 maggio, a partire dalle 14, inizierà lo spoglio per l'elezione del nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale nei trentuno comuni brianzoli interessati dal voto tra cui Albiate, Barlassina e Correzzana.

Qui, non appena disponibili, saranno pubblicati i risultati.

Albiate

Giulio Redaelli è il nuovo sindaco del comune di Albiate, in Brianza. Si tratta del nominativo del primo sindaco dei trentuno comuni della Brianza chiamati alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino. L'elezione di Redaelli è arrivata pochi minuti prima delle sedici, al termine dello spoglio elettorale nelle due sezioni del comune. Redaelli (centrodestra), sostenuto dalla lista Lega Salvini - Forza Italia - Siamo Albiate, è stato eletto con 54,67% dei voti, contro il 45,33% dello sfidante Longoni Maria Angela (Uniti per Albiate).

Barlassina

Piermario Galli è stato riconfermato sindaco di Barlassina. Galli è stato eletto con 59,61% dei voti contro il 40,39% delle preferenze ottenute dal candidato sfidante Pelucchi Riccardo.