"Election Day", la Brianza al voto domenica 26 maggio: si vota dalle 7 alle 23

Domenica 26 maggio in Brianza si vota per le elezioni Europee (scheda grigia) e in 31 comuni i cittadini saranno chiamati alle urne anche per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale (scheda azzurra).

Elezioni in Brianza: dove si vota

La sfida elettorale si giocherà tutta nella giornata di domenica ad Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Briosco, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cornate d'Adda, Correzzana, Mezzago, Misinto, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sovico, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano e Villasanta. Nei comuni sotto i 15mila abitanti infatti non è previsto il doppio turno e l'eventuale ballottaggio.

A Besana Brianza, Bovisio Masciago, Concorezzo, Giussano e Muggiò (comuni sopra i 15mila abitanti) invece, nel caso in cui nessun candidato non ottenga la maggioranza assoluta dei voti (50% più uno) si tornerà alle urne domenica 9 giugno.

Seggi aperti dalle 7 alle 23

I seggi resteranno aperti dalle 7 di domenica 26 maggio alle 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno soltanto dopo la chiusura delle urne. Nei comuni in cui è previsto il turno di ballottaggio, nel caso in cui il secondo turno si rendesse necessario, si tornerà a votare domenica 9 giugno dalle 7 alle 23.

Gli scrutini

Le operazioni di spoglio elettorale inizieranno a partire dalle 23 di domenica 26 maggio: prima si comincerà con le schede reative alle Europee e solo lunedì, a partire dalle 14, verranno scrutinate le schede relative alle elezioni comunali.

Elezioni comunali: come si vota

Per le elezioni comunali, agli elettori verrà consegnata una scheda azzurra. Nei comuni sopra i 15mila abitanti l'elettore potrà scegliere di esprimere una preferenza per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno: in questo modo il voto viene attribuito anche al candidato sindaco collegato; per un candidato sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata: in questo modo il voto si attribuisce solo al candidato sindaco; per un candidato sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno: in questo modo il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista collegata. Per un candidato sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno: in questo modo il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata (cosiddetto "voto disgiunto"). L’elettore può esprimere al massimo due voti di preferenza per candidati a Consigliere comunale, scrivendo, nelle apposite righe stampate di fianco a ciascun contrassegno di lista, i nominativi (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome) dei candidati appartenenti alla lista prescelta. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni sotto i 15mila abitanti l'elettore può votare un candidato sindaco o votare una lista: in entrambi i casi il voto si estende sia al candidato sindaco che alla lista dei consiglieri collegata. Non è consentito il voto disgiunto.

Elezioni Europee: come si vota

Per esprimere il proprio voto per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo agli elettori verrà consegnata una scheda grigia. L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere al massimo tre voti di preferenza (di cui almeno una di genere diverso, ad esempio 2 maschi e 1 femmina o 2 femmine e 1 maschio) per il candidati al Parlamento Europeo. Nel caso in cui vengano espresse tre preferenze per candidati dello stesso sesso, la terza verrà annullata in sede di scrutinio.