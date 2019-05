Elezioni comunali a Concorezzo: ecco i candidati sindaco e le liste

Elezioni comunali a Concorezzo domenica 26 maggio 2019. I cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Tre i candidati in lizza per la carica di sindaco, una donna e due uomini, e otto liste. Carmen Trussardi è sostenuta da tre liste: Qui Per Concorezzo, Vivi Concorezzo e Concorezzo Più. Mauro Capitanio (centrodestra) invece è il candidato sindaco delle liste Noi Per Concorezzo, Lega e Tutti Per Concorezzo. Il candidato del centrosinistra invece è Claudio Bossi (Partito Democratico e La Rondine).

Concorezzo è un comune brianzolo che conta più di 15mila abitanti quindi il sistema elettorale prevede, nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il 50% dei voti più uno, il ballottaggio. In questo caso si tornerà a votare per il secondo turno domenica 9 giugno.

Nella stessa giornata in tutta Italia, e anche in Brianza, si voterà anche per le elezioni Europee per rinnovare l'europarlamento.

CARMEN TRUSSARDI

Qui Per Concorezzo

Marco Mariani, Antonia Rina Ardemani, Marco Parolini, Francesco Gaviraghi, Letizia Natalia Santi, Mattia Ferrante, Annalisa Brambilla, Sergio Cazzoletti, Flavio Recalcati, Milena Brambilla, Alessandro Grassi, Omar Carlo Enrico Izzo, Caterina Brambilla

Vivi Concorezzo

Alberto Bernareggi, Andrea Antonio Brambilla, Chiara Maria Colombini, Monia Colombo, Giovanni Franco d'Adda, Paolo Gaviraghi, Lucia Giacobelli detta Luciana, Lidia Gipponi, Leonardo MAriani, Diego Montini, Luigi Panceri detto Gigi, Francesca Redaelli, Riccardo Spinelli, Orlansdo Mariani, Luciana Casiraghi

Concorezzo Più

Mariagrazia de Flandre detta Grazia, Umberto Lissoni, Antonio Bruni, Luigi Cazzaniga detto Gigi, Angelo Corno, Antonia Giovanna Crippa, Francesco Dozio detto Franco, Cristiana Giovanna Gravellini, Emanuela Massironi, Roberto Redaelli, Maria Chiara Brambilla

MAURO CAPITANIO

Noi Per Concorezzo

Riccardo Mario Borgonovo, Emilia Spinone, Guglielmo De Giovanni, Raffaella ANgela Stucchi, Davide Pozzi, Fabiana Brambilla, Anna Maria Valsecchi, Vincenzo Tangorre, Carlo Bonati, Marco Fiorello MAzzieri, Belinda Luciani, Giovanni Battista Colombo, Siponta Ferrandino, Roberta Monzardo, Thomas Montesano, Stefano Alloisio

Tutti X Concorezzo

Laura Domenica Della Bosca, Alberto Grassi, Giorgio Giovanni Mario Catania, Antonella Alfano, Marco Bramati, Cristina Antonietta Tomba, Alessandro Redaelli, Cristina Pilloni, Luca Penati, Marco Cuffaro, Annamaria Biffi, Michael Locci

Lega​

Micaela Zaninelli, Fabio Ghezzi, Riccardo Mazzeri, Marco Lissoni, Paolo Walter Magni, Daniela Musetta, Gioacchino Campisi, Luca Englaro, Silvia Pilati, Antonio Mandelli, Gabriele Cavenaghi, Valeria Assi, Ivano Luigi De Vizzi, Antonio Bramati, Mihaeka Ivanova Englaro, Debora Toffanin

CLAUDIO BOSSI

Partito Democratico

Giovanna Dipietrantonio detta Gianna, Pietro Francesco Brambilla, Paola Giuri, Giorgio Adami, Lucia De Santis, Giovanni Mandelli, Cecilia ANdreoni, Mauro Pozzi, Maria Atzori in Bassotti, Stefano Capelli, Giuliana Ornaghi, Massimo Rovati, Naoual Bouhazza, Claudio Dell'Acqua, Diego Caselli, Alberto Brambilla

La Rondine

Gianluigi Redaelli detto Gigi, Carlo Beretta, Enrico Beretta, Isacco Beretta, Maria Grazia Bianchi, Fabio Brambilla, Marco De Bernardi, Nicola Di Paola, Francesco Facciuto, Valeria Motta, Massimo Nazzari, Alberto Penati, Milena Villa, Sonia Visconti