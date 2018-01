Raccolta firme tra enigmi e indovinelli, a Monza arriva la prima Escape Room all'aperto

Il centro di Monza è pronto a trasformarsi in una grande Escape Room all'aperto. Per due pomeriggi, mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio, piazza Trento e Trieste a Monza, in contemporanea con altre cinquanta piazze italiane, diventerà teatro del primo esperimento di gioco all'aperto ad enigmi in Italia.

L'evento, a partecipazione gratuita, è stato organizzato in collaborazione con grandi creatori di Escape Room e dal movimento politico 10 Volte Meglio che ha organizzato l'iniziativa con lo scopo di sensibilizzare i cittadini, attraverso il gioco, in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Chiunque vorrà partecipare al gioco, specificano gli organizzatori, potrà prendervi parte senza alcun obbligo di sottoscrivere la raccolta firma promossa.

L'appuntamento è dalle sedici alle venti in piazza Trento e Trieste e l'iniziativa è aperta a massimo 400 partecipanti. Gli enigmi e gli indovinelli da risolvere saranno comunicati attraverso una app appositamente predisposta che grazie alla geolocalizzazione funzionerà come una vera e propria guida di gioco.

"Lobiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini in vista delle prossime elezioni e abbiamo scelto di farlo in maniera divertente" ha spiegato Mirko Castignani, tra i volontari dell'iniziativa.

"Sono ormai secoli che qualcuno trama nell’ombra della tua città: una setta che si annida tra i potenti, una loggia che decide del futuro della popolazione, senza mai mostrare il suo vero volto, ma avendo il pieno controllo sui nodi nevralgici dell’informazione. I nostri infiltrati ci hanno avvisato di come la setta abbia ora pianificato una mossa conclusiva repentina, lo scacco matto all’intero Paese che avverrà a meno di 60 giorni da oggi. La data della fine si avvicina" recita il gioco.