Elezioni europee 2019: chi sono i deputati eletti nel Nord-Ovest

La Lega di Matteo Salvini è stata il reale vincitore delle elezioni europee del 26 maggio 2019, raggiungendo il 34,33% a livello nazionale. Un risultato storico per il Carroccio, sebbene previsto nei sondaggi. Delusione, invece, per l'altra componente del governo, il Movimento 5 Stelle, precipitato al 17,07% e largamente superato dal Partito Democratico a gestione Nicola Zingaretti (22,69%). Bene anche Fratelli d'Italia, che con il 6,46% si avvicina notevolmente all'alleato Forza Italia (8,79%).

Restano sotto la soglia di sbarramento del 4%, e quindi fuori dal Parlamento Europeo, +Europa (3,09%), Europa Verde (2,29%), La Sinistra (1,74%) e gli altri partiti eccetto la Sudtiroler Volkspartei (Svp) che, grazie alla tutela delle minoranze linguistiche, elegge comunque Herbert Dorfmann grazie alle sue 100 mila preferenze personali.

Alla circoscrizione del Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) spettano 20 seggi. In attesa dell'ufficialità, alla Lega andrebbero 9 o 10 seggi, 5 o 6 al Pd, 3 o 2 al Movimento 5 Stelle, 2 o 1 a Forza Italia e 1 a Fratelli d'Italia. Vediamo di seguito gli eletti.

Lega

Matteo Salvini, Angelo Ciocca, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Danilo Oscar Lancini, Gianna Gancia in Calderoli, Stefania Zambelli, Alessandro Panza, Marco Zanni, Marco Campomenosi, Alessandra Cappellari.

Il Carroccio, a parte il trionfo personale di Salvini con oltre 693 mila preferenze al Nord-Ovest, vede al secondo posto il pavese Angelo Ciocca e al terzo la "pasionaria" milanese Silvia Sardone, la donna più votata della Lega in questa tornata elettorale. Seguono Isabella Tovaglieri, vice sindaco di Busto Arsizio, e il deputato bresciano Oscar Lancini. Eletti anche la compagna di Calderoli, la cuneese Gianna Gancia, e la bresciana Stefania Zambelli. E ancora l'ossolano Alessandro Panza e l'eurodeputato uscente Marco Zanni, nono.

Salvini ovviamente rinuncerà al seggio a Bruxelles aprendo la strada al ligure Marco Campomenosi, che invece avrebbe il seggio sicuro se al Carroccio andassero 10 seggi. In questo caso, la rinuncia di Salvini aprirebbe la strada a Alessandra Cappellari, mantovana. Primo dei non eletti sarebbe il sindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo.

Partito Democratico

Giuliano Pisapia, Irene Tinagli, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia, Brando Benifei, Mercedes Bresso, Enrico Morando.

Notevole la "pattuglia lombarda" del Pd al Parlamento Europeo: da Milano arrivano Pisapia (il più votato in Italia tra i dem), Majorino e la Toia. Ottimo risultato per l'economista Tinagli, seconda nella circoscrizione, e festeggia anche lo spezzino Benifei, rappresentante dell'ala più a sinistra del partito, che batte un'altra uscente, l'ex governatrice del Piemonte Bresso. Resta nella seconda parte della classifica il consigliere comunale milanese Carmine Pacente.

Movimento 5 Stelle

Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Maria Angela Danzì, Eugenio Casalino.

Sarà tutta femminile la pattuglia di eurodeputati pentastellati del Nord-Ovest. Le due uscenti Evi (milanese) e Beghin (genovese) battono la capolista Danzì, milanese, appena scesa in politica dopo una carriera di segretaria generale di Comuni e Province. Primo dei non eletti l'ex consigliere regionale lombardo Casalino. Ma se i pentastellati ottenessero solo due seggi nel Nord-Ovest, la Danzì sarebbe esclusa.

Forza Italia

Silvio Berlusconi, Massimiliano Salini, Lara Comi, Mauro Parolini.

Uno o due i deputati europei dal Nord-Ovest per gli "azzurri". Il "destino" di Lara Comi, eurodeputata saronnese uscente, dipende quindi tutto dai conteggi e dalla scelta di Berlusconi, eletto in tutte le circoscrizioni (tranne al Centro, dove non era candidato). Se il Cavaliere optasse per un'altra circoscrizione, lascerebbe il suo posto al Nord-Ovest. In caso di un solo deputato, sarebbe eletto Salini, ex presidente della provincia di Cremona, sostenuto dal mondo cattolico; altrimenti anche la Comi. Quarto è un altro cattolico, il bresciano Parolini.

Fratelli d'italia

Giorgia Meloni, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Stefano Maullu.

Fdi ottiene un deputato europeo nel Nord-Ovest: sarà la leader Meloni oppure, se dovesse rinunciare per un'altra circoscrizione, il deputato milanese Fidanza. Ma c'è incompatibilità tra deputato nazionale ed europeo: se Fidanza rinunciasse per restare a Roma, a Bruxelles andrebbe il lecchese Fiocchi. Fuori, quindi, Maullu, quarto in ordine di preferenze.