Elezioni in Brianza, iniziato lo spoglio per le comunali: chi ha vinto nei comuni al voto

Alle 14 di lunedì 27 maggio è ufficialmente iniziato lo spoglio elettorale per le amministrative. In Brianza, domenica 26 maggio, per il cosiddetto "Election Day", in contemporanea alle elezioni europee, trentuno comuni del territorio hanno votato anche per le elezioni comunali per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Affluenza

Affluenza oltre il 70% per le elezioni comunali in molti comuni della Brianza. Il dato complessivo, rivela che alle urne si sono presentati più di sette cittadini su dieci con una media del 71,37% in Brianza (dato rilevato alle 23 di domenica 26 maggio). I comuni con la percentuale più alta sono stati Burago di Molgora, Ceriano Laghetto, Renate, Ronco Briantino e Sovico: tutti sopra il 74%. Ornago, Bovisio Masciago e Bernareggio invece non hanno sfiorato il 70% dei votanti. Leggermente inferiore invece il dato provinciale relativo all'affluenza per le elezioni Europee che si attesta a 65,47%.

I comuni al voto

Per le elezioni comunali in Brianza si è votato ad Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Briosco, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cornate d'Adda, Correzzana, Mezzago, Misinto, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sovico, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano e Villasanta. Nei comuni sotto i 15mila abitanti infatti non è previsto il doppio turno e l'eventuale ballottaggio. Cinque invece i comuni con più di 15mila abitanti: Besana Brianza, Bovisio Masciago, Concorezzo, Giussano e Muggiò. Qui, nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti (50% più uno) si tornerà alle urne domenica 9 giugno per il turno di ballottaggio.

Qui, non appena disponibili, mano a mano verranno pubblicati tutti i risultati.

Agrate Brianza

Simone Sironi è il nuovo sindaco del comune di Agrate Brianza. Ad Agrate tra i tre candidati alla carica di sindaco ha vinto il candidato della lista di centrosinistra "Insieme per Agrate" Simone Sironi che ha ottenuto il 51,96% dei voti. Angelo Bosisio (centrodestra) si è fermato al 37,52% delle preferenze mentre Giuseppe Procopio (Movimento Cinque Stelle) ha ottenuto il 10,52% dei voti.

Aicurzio

Bareggia Matteo Raffaele (Per Aicurzio)

Albiate

Giulio Redaelli è il nuovo sindaco del comune di Albiate, in Brianza. Si tratta del nominativo del primo sindaco dei trentuno comuni della Brianza chiamati alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino. L'elezione di Redaelli è arrivata pochi minuti prima delle sedici, al termine dello spoglio elettorale nelle due sezioni del comune. Redaelli (centrodestra), sostenuto dalla lista Lega Salvini - Forza Italia - Siamo Albiate, è stato eletto con 54,67% dei voti, contro il 45,33% dello sfidante Longoni Maria Angela (Uniti per Albiate).

Barlassina

Piermario Galli è stato riconfermato sindaco di Barlassina. Galli (Insieme per Barlassina) è stato eletto con 59,61% dei voti contro il 40,39% delle preferenze ottenute dal candidato sfidante Pelucchi Riccardo (Nuova Barlassina - centrodestra).

Bellusco

Mauro Colombo è il nuovo sindaco di Bellusco. Colombo (Progetto Democratico Popolare Bellusco) è stato eletto sindaco con il 53,50% dei voti. Cinzia Parolini (centrodestra), sostenuta dalla lista civica Impegno Comune si è fermata al 29,80% delle preferenze, seguita dal 16,70% di Giuseppe Baldassarre (Noi per Bellusco).

Bernareggio

Andrea Esposito è stato nuovamente eletto sindaco di Bernareggio. Il primo cittadino uscente Andrea Esposito (Bernareggio per tutti) è stato rieletto sindaco con il 67,68% dei voti e ha battuto Emanuela Baio (Vita Nuova per Bernareggio) che si è fermata al 32,33%.

Besana Brianza

A Besana Brianza non si dovrà ricorrere al ballottaggio. Emanuele Pozzoli è il nuovo sindaco con 4.636 voti (54,70%). Il sindaco uscente, Gianni Cazzaniga, sostenuto dal Partito Democratico e dalle liste civiche "Besana4Future" e "BesanAttiva" si è fermato al 37,55% dei voti mentre il candidato Piero Angelo Alfieri sostenuto dalla lista "Una Città in Dialogo" ha ottenuto il 7,75% delle preferenze.

Bovisio Masciago

A Bovisio Masciago è stato eletto sindaco il candidato di centrodestra Giovanni Sartori. Bovisio Masciago non tornerà quindi al voto per il ballottaggio. Sartori ha sconfitto il candidato di centrosinistra, l'ex sindaco Giuliano Soldà. Battuto anche lo sfidante della lista civica Idea Domenico Spreafico.

Briosco

Antonio Verbicaro (Verbicaro Sindaco) è il nuovo sindaco di Briosco. Verbicaro ha ottenuto il 46,91% dei voti. Giuseppe Motta (Fare Bene Comune) ha ottenuto il 36,60% delle preferenze seguito da Domenico Perego 9,01% e Giancarlo Ardito (Movimento Cionque Stelle) il 7,49%.

Burago

Angelo Mandelli è il nuovo sindaco del comune di Burago di Molgora. Mandelli (Impegno per Burago) è stato eletto con il 57,19% dei voti. Rosario Mangiapane (Burago Città Viva) si è fermato invece al 42,81% delle preferenze.

Busnago

Marco Corti (Progetto Busnago) è stato eletto sindaco del comune di Busnago con il 48,93% dei voti. Il candidato di centrodestra Pieralberto Galbusera invece si è fermato al 39,42% dei voti mentre Martini Paolo (Noi per Busnago) ha ottenuto l'11,65% delle preferenze.

Camparada

Mariangela Beretta (centrodestra) è il nuovo sindaco di Camparada. Mariangela Beretta ha ottenuto il 39,20% dei voti, Tiziano Beretta (Cittadini per Camparada) il 25,26% mentre Mariotti Maurizio (centrosinistra) il 35,54% delle preferenze.

Caponago

Monica Buzzini (Monica Buzzini sindaco) è stata eletta nuovamente sindaco del comune di Caponago. La Buzzini ha staccato il candidato sfidante Mauro Maurizio con il 65,70% dei voti. Maurizio Mauro (Nuova Caponago) ha ottenuto invece il 34,30% delle preferenze.

Cavenago Brianza

Davide Fumagalli (Uniti per Cavenago) è il nuovo sindaco di Cavenago. Fumagalli ha ottenuto il 59,44% dei voti mentre Davide Baragetti (Lega Salvini - Insieme per Cavenago) si è fermato al 40,56% delle preferenze.

Ceriano Laghetto

Roberto Crippa (Crippa sindaco - centrodestra) è il nuovo sindaco di Ceriano Laghetto. Crippa ha vinto le elezioni comunali ottenendo il 57,74% dei voti. Dietro di lui Alessandro Stefan (Orizzonte Comune) con il 33,12% delle preferenze, Mara Ceriani (La Polveriera) con il 6,22% dei voti e Bruna Tandurella (Lista civica per Ceriano - Grande Nord) che si è fermata al 2,92% delle preferenze.

Concorezzo

A Concorezzo si tornerà a votare per il ballottaggio domenica 9 giugno. Nessuno dei tre candidati sindaco infatti è stato eletto al primo turno. A Concorezzo i cittadini dovranno scegliere chi sarà il nuovo sindaco tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima tornata elettorale: Mauro Capitano (centrodestra) e Claudio Bossi (centrosinistra).

Cornate d'Adda

Giuseppe Felice Colombo (centrodestra) è il nuovo sindaco del comune di Cornate d'Adda. Colombo è stato eletto con il 60,91% dei voti. Il candidato sfidante, Gabriele Beretta (Insieme si può), si è fermato al 39,09% delle preferenze.

Correzzana

Marco Beretta (Uniti per Correzzana) è il nuovo sindaco del comune brianzolo. Eletto con il 61,06% dei voti Marco Beretta ha battuto la candidata Civitani Ada Giuseppina (Vivi per Correzzana) che si è fermata al 38,94% delle preferenze.

Giussano

Marco Citterio (candidato del centrodestra) è stato eletto sindaco a Giussano. Con il 69,61% dei voti Citterio è stato eletto al primo turno. Il candidato di centrosinistra Stefano Viganò si è fermato al 21,58% delle preferenze mentre Luigi Stagno (Movimento Cinque Stelle) si è fermato all'8,81%.

Mezzago

Il nuovo sindaco di Mezzago è Massimiliano Rivabeni (Cambia Mezzago). Rivabeni è stato eletto con il 50,23% dei voti. Il candidato sfidante Monti Giorgio (Mezzago Democratica) si è fermato al 49,77% dei voti.

Misinto

Matteo Piuri (Nuovi orizzonti) è il nuovo sindaco di Misinto. Piuri ha ottenuto il 54,69% dei voti, Luisella Monti, la candidata sfidante, si è fermata al 45,31% delle preferenze.

Muggiò

Nessun candidato a Muggiò è stato eletto al primo turno. Si torna a votare domenica 9 giugno per il ballottaggio tra il primo cittadino uscente Maria Fiorito (centrosinistra) che ha ottenuto il 41,35% dei voti e lo sfidante di centrodestra Pietro Zanantoni che ha ottenuto il 47,32%. Cristian Iucolino (Movimento Cinque Stelle) si è fermato all'11,32% delle preferenze.

Ornago

Daniel Siccardi è il nuovo sindaco del comune di Ornago. Siccardi (Siamo Ornago) è stato eletto con il 38,88% dei voti. Giuseppe Gustinetti (Progresso e solidarietà) ha ottenuto il 32,30% delle preferene, Dardo Brambilla (Insieme per Ornago) si è fermato al 28,82%.

Renate

Matteo Rigamonti (Cresce Renate) è stato eletto sindaco a Renate. Rigamonti (centrodestra) ha ottenuto il 59,78% dei voti. Il candidato Odilla Agrati (Insieme per Renate) invece si è fermata al 40,22% delle preferenze.

Roncello

Cristian Pulici (Roncello impegno e passione) è il nuovo sindaco del comune di Roncello. Pulici è stato eletto con il 53,33% dei voti. Luca Signorile (Cambiamo Roncello) si è fermato al 36,67%, Roberto Colle invece ha ottenuto il 10% delle preferenze.

Ronco Briantino

Kristiina Loukiainen (Vivere Ronco) è il nuovo sindaco del comune brianzolo di Ronco Briantino. Loukiainen è stata eletta con il 59% dei voti mentre il candidato sfidante Giuseppe Degradi (Lega) si è fermato al 41% delle preferenze.

Sovico

Barbara Magni (Centrodestra Sovico) è il nuovo sindaco del comune di Sovico. La neo-sindaca Magni è stata eletta con il 53,14% dei voti. Franco Galli (Uniti Per Sovico) ha ottenuto il 36,76% delle preferenze mentre la candidata del Movimento Cinque Stelle Stefania Greco si è fermata al 10,10%.

Triuggio

Pietro Cicardi (Progetto Triuggio) con il 56,89% dei voti è stato eletto sindaco di Triuggio. Giuseppe Perego, il candidato di centrodestra, si è fermato al 43,11% delle preferenze.

Usmate Velate

Lisa Mandelli (Per Usmate Velate) con il 55,82% dei voti è stata eletta sindaco a Usmate Velate. Il candidato sfidante Daniele Ripamonti (Lega Cambiamo insieme) si è fermato al 44,18% delle preferenze.

Veduggio con Colzano

A Veduggio con Colzano è stato eletto sindaco Luigi Dittonghi (Ripartiamo Insieme). Dittonghi ha ottenuto il 59,05% delle preferenze, contro il 40,95% dei voti della candidata Molteni Maria Antonia (Veduggio Domani).

Villasanta

Il primo cittadino uscente Luca Ornago ha vinto le elezioni comunali a Villasanta con il 60,45% dei voti. Luca Ornago ha battuto Massimo Casiraghi, il candidato del centrodestra, che si è fermato al 29,92% delle preferenze, Ganino Nicola (Movimento Cinque Stelle) che ha ottenuto il 7,43% dei voti e Manzato Roberto (Grande Nord) che si è fermato al 2,20%.