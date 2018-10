Terremoto in giunta a Desio: si è dimessa l'assessore Emanuela Rocco

L’assessore Emanuela Rocco ha rassegnato le proprie dimissioni mercoledì 17 ottobre. "Ringrazio Emanuela - ha dichiarato il Sindaco - per il lavoro svolto in questi due anni, anche in situazioni difficili".

Prima i programmi. "Ci tengo a sgomberare il campo da ogni dietrologia politica, — precisa il Sindaco —. Dimissioni e rimpasti sono passaggi normali nella vita di una Giunta. È stato così anche nel mio primo mandato. Al centro ci sono i programmi e i progetti che prescindono dalle persone. Su questa linea stiamo lavorando dal 2011 e continueremo a lavorare, con ancora più convinzione, per i prossimi due anni e mezzo. Sempre nell’interesse del nostro unico datore di lavoro: il cittadino".

Giro di boa. "Siamo a metà mandato, un momento di sintesi e bilanci — prosegue Roberto Corti —. Ma anche di ripartenza verso la seconda metà di mandato che ci consegna la responsabilità di portare a termine ciò che abbiamo avviato. Un impegno che ci spinge ad essere ancora più concentrati sui risultati".

Le deleghe al Sindaco. Le deleghe dell’ex assessore Rocco, Lavori pubblici, Parchi e Tutela ambientale e animale, per ora restano in capo al Sindaco. "È in stato avanzato la riflessione sulla nuova riorganizzazione della Giunta e nei prossimi giorni comincerò ad adottare i primi atti", conclude Roberto Corti.