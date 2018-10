Eugenio Biella eletto segretario della sezione della Lega di Bellusco

Eugenio Biella è il nuovo segretario della sezione leghista di Bellusco. "Militante della prima ora, tesserato da più di 25 anni, Biella è da anni presenza costante agli eventi, ai gazebo e alle manifestazione del movimento, a partire dalla storica manifestazione lungo il Po’ del 15 settembre 1996", così lo presentano i membri della Lega.

L'elezione è avvenuta nella serata di giovedì 25 ottobre durante il congresso cittadino presieduto da Vittorio Mandelli, segretario della Lega nella circoscrizione Molgora, alla presenza di Andrea Villa, commissario provinciale di Monza e Brianza e del senatore Emanuele Pellegrini. Eletti membri del direttivo Anna Paola Usuelli e Alfredo Umberto Bordogna."Sono felice che i militanti mi abbiano voluto all’unanimità", ha dichiarato Biella. "E’ bello essere qui dopo tanti anni di militanza e di impegno sul territorio"

"Raccogliamo i frutti di un enorme lavoro fatto sia nella circoscrizione Molgora, sia a livello nazionale con Matteo Salvini” commenta Vittorio Mandelli. “E’ innegabile la soddisfazione nel vedere così tanta gente avvicinarsi entusiasta al nostro movimento". "Anche a Bellusco, con una sezione rinnovata e tanto entusiasmo, siamo pronti a portare a compimento la rivoluzione del buonsenso, insieme a Matteo Salvini. L'obiettivo è quello di vincere le prossime elezioni comunali di primavera", dichiara il commissario Andrea Villa.

"Siamo molto soddisfatti per l’amalgama fra gli storici militanti e i tanti nuovi aderenti che si sono avvicinati negli ultimi mesi; stiamo ponendo le basi per la Lega del futuro, a qui a Bellusco e in tutta la Provincia", conclude il senatore Pellegrini.