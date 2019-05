Elezioni Europee a Monza e in Brianza: Lega primo partito con il 41,52% delle preferenze

A Monza e in Brianza le elezioni Europee hanno visto il trionfo della Lega, che è stata il partito più votato con il 41,52% delle preferenze. Segue il Partito Democratico con il 23,52% dei voti e il Movimento Cinque Stelle (10,33%).

Alle urne domenica 26 maggio per votare i memebri del Parlamento Europeo che dovranno rappresentare l'Italia a Bruxelles si è presentato il 65, 47% degli aventi diritto. Alle 23, a urne chiuse, è iniziato lo spoglio elettorale.

Risultati a Monza e in Brianza

Anche in provincia di Monza e Brianza, in linea con l'andamento a livello nazionale, la Lega "trionfa" come primo partito con il 41,52% di voti.

Nella serata di domenica Matteo Salvini, subito dopo gli exit poll, ha ringraziato con una foto su Facebook gli elettori: "Una sola parola: grazie Italia!". Salvini in Brianza ha ottenuto 46.237 preferenze, seguito dal sindaco uscente di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo che ha avuto 7.758 voti. Secondo partito invece è stato il Pd con 23,52% per un totale di 98.806 voti. Nelle file dei Democratici record di voti per l'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia che a Monza e in Brianza ha ottenuto 17.913 preferenze.

Il voto a Monza

A Monza per le Elezioni Europee si è presentato alle urne il 61,18% degli elettori con 57.725 monzesi che si sono presentati alle urne per scegliere i nuovi membri italiani del Parlamento Europeo. A Monza la Lega, primo partito in Italia, ha ottenuto il 33,72% dei voti, seguita dal Partito Democratico (29,09%) e da Forza Italia (10,89%) e dal Movimento Cinque Stelle (9,11%).

Il dato nazionale: chi ha vinto

73 seggi del Parlamento europeo assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale tra liste concorrenti che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni. Mandano propri esponenti al Parlamento europeo Lega, Pd, M5s, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Le altre liste in tutte le altre circoscrizioni elettorali italiane non approdano all'Europarlamento non avendo superato il 4%: Più Europa, la Sinistra, Europa Verde, CasaPound, Forza Nuova non ce l'hanno fatta.

Lega: le preferenze (A Monza e Brianza)

SALVINI MATTEO 46273 CATTANEO DANTE 7758 CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA 3684 SARDONE SILVIA 3187 TOVAGLIERI ISABELLA 2329 CASIRAGHI MARTA 1112 MOLTENI LAURA 851 GANCIA GIANNA IN CALDEROLI 710 ZANNI MARCO 647 PANZA ALESSANDRO 534 ANDREINA HEIDI MONICA 465 ZAMBELLI STEFANIA 409 CAPPELLARI ALESSANDRA 363 MARRAPODI PIETRO ANTONIO 256 LANCINI DANILO OSCAR 139 CAMPOMENOSI MARCO 128 PORRO CRISTINA 126 POGGIO VITTORIA 56 RACCA MARCO 40 SAMMARITANI PAOLO 18

Partito Democratico: le preferenze (A Monza e Brianza)

PISAPIA GIULIANO 17913 TOIA PATRIZIA 7461 TINAGLI IRENE 7224 MAJORINO PIERFRANCESCO 6376 BENIFEI BRANDO MARIA 2113 BRESSO MERCEDES 1589 MORANDO ANTONIO ENRICO 1278 AVANZA CATERINA 1070 RADICCHI ANGELICA 779 PACENTE CARMINE 657 VIOTTI DANIELE 607 BORSOTTO IVANA 357 MASTROMARINO ANNA 272 GRAGLIA PIERO 235 MOTTINELLI PIER LUIGI 156 FACCANI GIULIANO 129 BERSANETTI MONICA 118 CROSA EDDA 103 SIGNORONI LOMI ERNESTINA 86 FARINA GIOVANNI 35

Movimento Cinque Stelle: le preferenze (a Monza e Brianza)

EVI ELEONORA 1405 DANZI’ MARIA ANGELA 909 CASALINO EUGENIO 874 TOGNO ANDREA 587 BEGHIN TIZIANA 436 MACCHI PAOLA 283 DI FEO CHRISTIAN 245 TROMBONI DANIELE 196 CLERICI NICOLA 194 FERRARIS MONICA 127 PALUMBO ANDREA 126 MALIVINDI SILVIA 72 MESMAEKER MARCO 69 PUOZZO PIERO 63 BARELLO SIMONA 59 PIZZIGHINI PAOLA 55 MASTRUZZO GIUSEPPE RENATO 53 MIGLIORE MARIA CRISTINA 53 GILARDONI MARCELLA 48 DI PIERRO ALESSANDRO 46

