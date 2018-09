Gran Premio di Monza 2018: il bilancio del comune

Dopo il Gran Premio di Formula 1 di domenica 2 settembre è tempo di bilanci per il comune di Monza. “A parte il risultato sportivo, che purtroppo non è stato quello da molti di noi auspicato, la macchina organizzativa messa in campo, ormai rodata, ha funzionato molto bene senza mostrare lacune – spiega il Sindaco Dario Allevi –. Il lavoro di squadra tra le forze dell’ordine e l’organizzazione ci ha consentito di gestire anche il deflusso di spettatori con facilità e senza intoppi: così Monza si è nuovamente mostrata all’altezza del suo Gran Premio che rimane per passione e atmosfera il più bello del circus”.

Non si sono registrate particolari criticità sul fronte della viabilità, per il quale era stato predisposto un piano straordinario ormai consolidato per i grandi eventi in città, al quale hanno collaborato anche 36 tecnici del Settore Viabilità. I quattro maxi parcheggi predisposti da Monza Mobilità hanno accolto circa 7300 autovetture nella tre giorni, mentre molti tifosi hanno scelto di raggiungere l’Autodromo con i mezzi pubblici. In particolare, dal venerdì alla domenica, le linee di navette speciali predisposte in città hanno movimentato 70.880 persone in andata/ritorno.

Polizia Locale e Protezione Civile: 256 gli agenti di polizia locale in servizio complessivamente nella tre giorni, che hanno effettuato servizi per 2538 ore complessive. Come ogni anno in ausilio agli operatori monzesi sono arrivati rinforzi dalla Provincia di Monza e Brianza e da quelle di Milano e Varese, per un totale di 13 Comuni coinvolti.

La Protezione Civile, organizzata secondo quanto previsto dal piano di emergenza in vigore, ha visto impegnati mediamente 52 operatori (80 solo nel pomeriggio della domenica)prevalentemente nelle attività di ripristino dopo gli allagamenti causati dai temporali che si sono abbattuti in città durante il fine settimana.

Sono terminate nel pomeriggio di lunedì le operazioni di raccolta straordinaria rifiuti all’interno del Parco. 113 le tonnellate di materiale già raccolto finora: 6 di plastica. 1,68 di frazione umida, 6,9 di legno, 10,6 di carta e cartone e oltre 88 di secco indifferenziato.

Impegnati da venerdì a domenica 185 addetti e 34 mezzi per la raccolta. 19 le Guardie Ecologiche volontarie del Comune di Monza in servizio nella tre-giorni, distribuite su 11 turni per un totale di 233 ore.

Nonostante il meteo poco clemente, che ha notevolmente condizionato l’intera manifestazione, hanno riscosso un ottimo successo gli appuntamenti organizzati in città e inseriti nel programma del Monza Fuori GP 2018. La kermesse ha offerto un programma fortemente incentrato sul mondo dei motori e della velocità, con due scuderie presenti e con numerosi veicoli storici e non, esposti nelle varie piazze del centro storico.

40 le iniziative complessive organizzate: in Piazza Trento nella giornata inaugurale di giovedì stimate almeno 7000 persone, cresciute esponenzialmente fino a 15.000 nella giornata di sabato, grazie alla varietà delle proposte di intrattenimento e allo spettacolo serale di Marco della Noce.

In Piazza Cambiaghi almeno 7000 persone hanno partecipato agli appuntamenti nella giornata di sabato.

Il MonzaFuoriGP2018, dedicato quest’anno ad Alberto Ascari nel centenario della nascita, ha colpito i tanti appassionati del mondo dei motori e molti si sono cimentati nelle prove ai simulatori con oltre 7000 “aspiranti piloti” nelle aree allestite dalle due scuderie in Piazza Trento e Trieste.

Un notevole riscontro ha avuto anche la mostra allestita in Arengario e dedicata al mitico Gilles Villeneuve, che nei quattro giorni ha registrato circa 2400 visitatori.