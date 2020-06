Flash mob in piazza il 2 giugno, la Lega si "prende" il Duomo

La parola d'ordine è: "L'Italia non si arrende". La Lega è pronta a scendere in piazza, davanti al Duomo, martedì 2 giugno per un flash mob organizzato in tutta Italia in concomitanza con la festa della Repubblica.

Tra le cento piazze italiane coinvolte dall'iniziativa c'è anche quella di Monza. L'appuntamento è alle ore 11 davanti alla Cattedrale, luogo simbolo della città per un flash-mob di protesta "in sicurezza".

Stessa data e stesso orario anche a Milano. "In attesa della grande manifestazione nazionale del 4 luglio - hanno annunciato dalla sezione meneghina del partito - come centrodestra lombardo martedì saremo presenti con i nostri amministratori per una manifestazione simbolica a Milano, nel rigoroso rispetto del distanziamento, insieme alle principali forze politiche del centrodestra". In piazza ci sarà anche il governatore regionale Attilio Fontana per una manifestazione - nel pieno rispetto delle norme anti Covid, assicurano dalla Lega - che servirà per ribadire che "l'Italia vuole ripartire, non si arrende, ma è l'ora dei fatti".

Il leader della Lega, Matteo Salvini, dovrebbe prendere invece parte all'appuntamento di Roma, dove saranno presenti anche la numero uno di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Foto - La locandina dell'evento