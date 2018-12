900 milioni di euro per metro M5 fino a Monza: esulta la Lega in Cadorna

La Lega nelle scorse ha organizzato un brindisi in piazzale Cadorna per festeggiare lo stanziamento da parte del governo dei fondi per prolungare la metropolitana M5 fino a Monza. Stanziamento che è contenuto dalla manovra.

"Siamo qui - ha spiegato il deputato del Carroccio Alessandro Morelli - perchè il governo e la Lega in particolare hanno presentato nel maxiemendamento una voce per finanziare con 900 milioni di euro il prolungamento della metro M5 fino a Monza".

Secondo i calcoli, ammontano a 900 milioni in 9 anni (dal 2019 al 2027) gli stanziamenti per il prolungamento della linea metropolitana M5 di Milano fino a Monza. Lo prevede il maxiemendamento alla manovra bollinato dalla Ragioneria. Su richiesta della Lega, a valere sul fondo investimenti istituito presso il Mef, sono stanziati 15 milioni nel 2019, 10 milioni nel 2020 e 25 milioni nel 2021, con importi crescenti negli anni successivi. L'opera (12 chilometri) si stima abbia un costo complessivo di 1,2 miliardi di euro.

Metro Monza-Milano M5: cronoprogramma

Secondo il cronoprogramma, gli scavi potrebbero partire nel 2021 e 11 stazioni dovrebbero essere inaugurate entro il 2026, in tempo per le eventuali Olimpiadi. Nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnico-economica è stata inviata a Roma, e nel frattempo si lavora al progetto definitivo che deve essere pronto entro l’autunno prossimo. Successivamente i disegni esecutivi, la gara, e 5 anni di lavori.