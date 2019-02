Rinviata la visita di Mimmo Lucano a Monza, gli organizzatori: "Motivi personali"

È stato rinviata a data destinarsi l'iniziativa "La Brianza che accoglie": l'evento organizzato al Teatro Binario 7 di Monza che nella serata di giovedì 14 febbraio avrebbe portato in Brianza Mimmo Lucano, sindaco di Riace celebre per il suo approccio nella gestione dei migranti e accusato dalla magistratura di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e affidamento fraudolento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. La notizia è stata comunicata dagli organizzatori con una nota; secondo quanto riportato nel comunicato gli appuntamenti sono saltati "a causa di motivi personali" del primo cittadino.

Lucano avrebbe inizialmente fatto tappa, per un saluto, alle classi quarte e quinte dell’istituto scolastico superiore Mosè Bianchi di Monza, per poi essere ospite, alle 16, della Scuola di Formazione Politica Alisei della Camera del Lavoro. Infine avrebbe partecipato a una conferenza al Teatro Binario 7 di Monza, iniziativa anche questa rimandata.

"Siamo molto dispiaciuti per questo impedimento, siamo certi che troveremo un’altra occasione di incontro in Brianza", hanno precisato gli organizzatori.

Mimmo Lucano a Monza: le proteste dell'estrema destra

"Molto bene, ci saremo anche noi, contro chi lucra alle spalle degli italiani", aveva commentato in una nota la sezione Forza Nuova di Monza quando aveva saputo del tour brianzolo di Lucano. Non solo: il movimento politico aveva organizzato un presidio di protesta proprio fuori dal teatro di via Turati dove avrebbe dovuto svolgersi l'incontro.

"La sua presenza a Monza è sgradita trattandosi di persona che è stata indagata dalla procura di Locri per associazione per delinquere, truffa, falso, concorso in corruzione, abuso d'ufficio e malversazione", aveva attaccato la sezione monzese di Fratelli d'Italia.